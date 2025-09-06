Selenskyj: Fast 60% der vom Militär verwendeten Waffen werden in der Ukraine hergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass etwa 60% der Waffen, die von den Streitkräften verwendet werden, in der Ukraine hergestellt werden.

Quelle: Ansprache des Präsidenten

Direkte Rede: „Wir sind auch dabei, neue gemeinsame Waffenproduktionsstätten zu schaffen. Zum ersten Mal in der Geschichte hat die Ukraine damit begonnen, auf dem Territorium Dänemarks ein gemeinsames Werk zu errichten, in dem Komponenten für unsere Raketen, für unsere Drohnen – Waffen, die sich bereits als sehr effektiv erweisen – hergestellt werden sollen.

Während dieses Krieges hat die Ukraine bereits den Indikator erreicht: fast 60% der Waffen, die wir haben, die unsere Soldaten haben, sind ukrainische Waffen, und das sind starke Waffen, viele fortschrittliche Dinge.“

Einzelheiten: Gleichzeitig stellte Selenskyj fest, dass „es Ziele gibt, die erreicht werden müssen, und das ist insbesondere die Produktion von Luftabwehrsystemen in der Ukraine und zusammen mit der Ukraine – verschiedene Arten von Systemen.“

„Das ist eine Herausforderung. Wir müssen zu diesem Punkt kommen. Die Ukraine hat bereits bewiesen, dass wir bei der Produktion von Waffen zu den Besten der Welt gehören“, fügte er hinzu.