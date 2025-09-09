Selenskyj gratulierte dem norwegischen Ministerpräsident zu den Wahlergebnissen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der ukrainische Staatschef hat in einem Telefongespräch mit dem norwegischen Ministerpräsident seiner Partei zum Wahlsieg gratuliert.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem norwegischen Ministerpräsident Jonas Gara Støre zu den Ergebnissen der Wahlen in Norwegen gratuliert, nach deren Ausgang er Regierungschef bleiben wird. Dies teilte das Staatsoberhaupt am Dienstag, den 9. September in Telegram mit. Der Präsident merkte an, dass er Stere zu den Wahlergebnissen gratuliere und ihm viel Erfolg bei seiner zukünftigen Arbeit für das norwegische Volk wünsche.

Ihm zufolge drückte der norwegische Regierungschef sein Beileid im Zusammenhang mit den Angriffen der Russischen Föderation auf die Ukraine aus. „Ich schätze diese Solidarität und all die Unterstützung, die wir von Norwegen erhalten, sehr. Die Führungsrolle Norwegens bei der Gewährleistung der Sicherheit ist für uns sehr wichtig. Wir haben unsere Folgekontakte koordiniert“, schrieb Selenskyj.

Zur Erinnerung: Die norwegische Arbeiterpartei hat sich bei den Parlamentswahlen vor den rechten Kräften weitere vier Jahre an der Macht gesichert. Nach vorläufigen Berechnungen erhielt die Arbeiterpartei 89 Mandate gegenüber 80 der rechten Kräfte, während für die Mehrheit mindestens 85 erforderlich sind.

Wie bereits berichtet, sagte der norwegische Ministerpräsident bei seinem Besuch in Kiew Ende August, dass Norwegen seine militärische Unterstützung für die Ukraine auch 2026 fortsetzen und auf ein Rekordniveau erhöhen werde.