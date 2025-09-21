Selenskyj: Wir haben erste Angebote an Partner für den Export ukrainischer Waffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine hat bereits erste Angebote an ihre Partner für den Export ukrainischer Waffen.

Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seine Videoansprache.

„Wir haben auch die ersten Vorschläge an unsere Partner für den Export ukrainischer Waffen – moderner Waffen, es wird ein kontrollierter Export unserer Waffen sein, einschließlich maritimer Drohnen“, sagte der Präsident.

Der Staatschef wies darauf hin, dass die Sicherheit der Seewege ein integraler Bestandteil der allgemeinen Sicherheit ist und von vielen Nationen abhängt. Er fügte hinzu, dass die Ukraine ihren Partnern Entwicklungen anbietet, die unserem Land im Schwarzen Meer geholfen haben.

„Die Ukraine bietet all ihren zuverlässigen Partnern unsere Entwicklungen an, die uns im Schwarzen Meer geholfen haben. Wir zählen auf starke Verträge“, schloss Selenskyj.

Waffenproduktion in der Ukraine

Zur Erinnerung: Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einigen Tagen den Export bestimmter ukrainischer Waffentypen angekündigt. Er wies darauf hin, dass dies dem Land helfen würde, sein Haushaltsdefizit zu decken und somit die Produktion von Drohnen für die Frontlinie zu erhöhen.

Außerdem sagte er kürzlich, dass die Ukraine während des Krieges ein neues Niveau der Waffenproduktion erreicht habe. Ihm zufolge werden fast 60% der Streitkräfte der Ukraine mit ukrainischen Waffen beliefert.

Wir schrieben auch, dass der Leiter des Verteidigungsministeriums Denys Schmyhal sagte, dass die ukrainische Waffenproduktion seit dem Beginn des umfassenden Krieges um das 35-fache gestiegen sei. Er fügte auch hinzu, dass das Land plant, diese Zahl zu erhöhen.