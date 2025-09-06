Selenskyj lehnte Putins Einladung, nach Moskau zu kommen, ab: "Er kann nach Kiew kommen"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Einladung Wladimir Putins zu Gesprächen nach Moskau abgelehnt und den russischen Machthaber stattdessen zu einem Besuch in Kiew eingeladen.

Quelle: Selenskyj in einem Interview mit ABC News

Direkte Rede: „Er kann nach Kiew kommen. Ich kann nicht nach Moskau gehen, wenn mein Land jeden Tag unter Raketenbeschuss steht. Ich kann nicht in die Hauptstadt dieses Terroristen gehen. Putin versteht das“, sagte Selenskyj in einem Interview mit der Publikation.

Einzelheiten: Nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten sah Putins Vorschlag wie ein Weg aus, ein echtes Treffen zu verschieben.

„Wissen Sie, wenn jemand sich nicht während des Krieges treffen will, kann er sicherlich etwas anbieten, das für mich oder für andere akzeptabel ist“, sagte Selenskyj.

Hintergrund: