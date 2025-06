Selenskyj: Russland plant weitere Angriffe auf den Energiesektor, einschließlich der nuklearen Erzeugung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass Russland weitere Angriffe auf den ukrainischen Energiesektor plane, insbesondere sei die nukleare Infrastruktur bedroht.

Quelle: Selenskyj auf Telegram

Einzelheiten: Der Präsident sagte, er habe ein Treffen mit dem Militär, dem Sicherheitsdienst der Ukraine und Regierungsbeamten abgehalten, um die Infrastruktur vor russischen Angriffen zu schützen. Ihm zufolge „gibt es keine Anzeichen dafür, dass man sich in Moskau auf das Ende des Krieges vorbereitet und die Diplomatie ernsthaft in Betracht zieht.“

Er sagte: „Russland plant auch weitere Angriffe auf den Energiesektor, die aber aufgrund der Konzentration auf die Situation im Nahen Osten für die Weltöffentlichkeit weniger sichtbar sein könnten. Die Nachrichtendienste unserer Partner verfügen über entsprechende Daten.

Insbesondere was die russische Bedrohung der Infrastruktur unserer nuklearen Erzeugung in der Ukraine angeht, wurden die Daten vom Energieminister der Ukraine an die IAEO und Herrn Witkoff weitergeleitet. Der Verteidigungsminister der Ukraine hat die Informationen an seinen Amtskollegen in den Vereinigten Staaten weitergegeben.“

Einzelheiten: Der Präsident hörte auch Berichte des Leiters des Sicherheitsdienstes der Ukraine und des Chefs des Generalstabs.

„Die Details sind nicht öffentlich, aber die Ergebnisse des heutigen Gesprächs dürften einen erheblichen Einfluss auf die Situation haben“, schrieb er.

Darüber hinaus hörte Selenskyj einen Bericht über die Beseitigung der Folgen des Streiks in der Region Poltawa.

„Wir haben die aktuelle Entwicklung der russischen Angriffsfähigkeiten diskutiert und dementsprechend Aufgaben für die Entwicklung der ukrainischen Luftverteidigung identifiziert“, fügte er hinzu.