Selenskyj sprach mit Trump über Sicherheitsgarantien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der ukrainische Staatschef sagte, die Vereinigten Staaten seien nicht gegen eine Diskussion über Sicherheitsgarantien.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit dem amerikanischen Staatschef Donald Trump über Sicherheitsgarantien der Vereinigten Staaten gesprochen. Dies teilte Selenskyj bei einem Briefing nach einem Treffen mit Trump im Weißen Haus mit.

Laut Selenskyj sind die Sicherheitsgarantien von europäischer Seite „bereits auf dem Papier fertig“, aber die Ukraine braucht Sicherheitsgarantien der Vereinigten Staaten.

„Es ist gut, dass wir über Sicherheitsgarantien gesprochen haben und dass die Vereinigten Staaten nicht gegen dieses Thema sind … Wir haben von dem Standpunkt aus gesprochen, dass wir Sicherheitsgarantien der Vereinigten Staaten brauchen. Denn nur die Vereinigten Staaten können jetzt mit Russland sprechen, nur Präsident Trump hat einen Dialog mit Russland, und das ist sehr wichtig“, sagte Selenskyj.

Er betonte, dass die Ukraine „starke Sicherheitsgarantien“ brauche, um eine neue russische Aggression zu verhindern.