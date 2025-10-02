Selenskyj trifft in Kopenhagen zum Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Heute ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kopenhagen eingetroffen, um am Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft teilzunehmen. Er hatte ein kurzes Treffen mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die dänische Zeitung DR.

Wie berichtet, hat Selenskyj bereits den Komplex des Bella Centre besucht, in dem das Treffen stattfindet, und ein kurzes Gespräch mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen geführt.

„Wir haben mehrere Themen besprochen, darunter auch Drohnen. Die Ukraine hilft Europa und Dänemark, und wir planen, unsere Zusammenarbeit zu verstärken. Die Technologie entwickelt sich sehr schnell, und Drohnen sind eines der Schlüsselelemente der hybriden Kriegsführung“, sagte Frederiksen.

Es wird auch erwartet, dass der ukrainische Präsident eine Rede im Plenum des Gipfels hält. Die Veranstaltung in Kopenhagen findet am Tag nach einem informellen Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs statt, an dem Selenskyj aus der Ferne teilnahm.

Der Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft

Hierbei handelt es sich um ein Treffen der Staats- und Regierungschefs von mehr als 40 europäischen Ländern, das als Plattform für Diskussionen über Sicherheit, Wirtschaft und Energie geschaffen wurde.

Die Initiative wurde 2022 vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach der russischen Invasion in der Ukraine ins Leben gerufen.

Das Format bringt EU- und Nicht-EU-Länder zur Koordination und zum strategischen Dialog zusammen.

Zur Erinnerung: RBK Ukrajina hat bereits über das geplante Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit den europäischen Staats- und Regierungschefs in Kopenhagen geschrieben.