Selenskyj: Unser Wärmekraftwerk und unsere Gasproduktion sind zu Zielen für russische Raketen und Drohnen geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die Wärmekraftwerke und die Gasproduktion der Ukraine zu Zielen für russische Raketen und Drohnen geworden sind. Und das heutige Gasgeschäft mit Griechenland ist eine Entschädigung für die verlorene Produktion.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Bezugnahme auf das Briefing des Präsidenten mit dem griechischen Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis.

„Tatsächlich schlagen die Russen jetzt jede Nacht auf unsere Infrastruktur ein, vor allem auf den Energiesektor. Die meisten Kraftwerke in der Ukraine, unsere Gasproduktion, unsere Wärmekraftwerke sind zu Zielen für Raketen, ballistische Raketen, Drohnen, iranische Drohnen, nordkoreanische Raketen geworden“, sagte der Präsident.

Selenskyj merkte an, dass viele Dinge in die Ukraine fliegen und unser Land jedes Mal wieder aufgebaut wird, wenn die Russen etwas zerstören. Gleichzeitig braucht es aber auch Zeit, viel Mühe und Ausrüstung.

Der Präsident sprach auch über das heutige Abkommen mit Griechenland über den Verkauf von Erdgas an die Ukraine. Er erklärte, dass dieses Abkommen ein Ausgleich für die Produktionsausfälle ist, der unserem Land in diesem Winter helfen wird.

„Was das Gas betrifft, so sind Gasimporte erforderlich. Um die Zerstörung unserer eigenen Produktion durch die Russen zu kompensieren, sind unsere heutigen Vereinbarungen mit Griechenland ein wichtiger Teil eines großen Energiepakets, das wir für diesen Winter vorbereitet haben, um die Ukraine mit Gas zu versorgen“, schloss Selenskyj.

