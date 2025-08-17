FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Selenskyj verhängte Sanktionen gegen Entwickler von russischen KI-Drohnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Wichtige Entwickler von Angriffs- und FPV-Drohnen (Zala Aero, Smart Birds, KB Vostok) sind von den Einschränkungen betroffen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnete ein Dekret über die Einführung des Beschlusses des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates über die Anwendung von Sanktionen gegen den russischen militärisch-industriellen Komplex, insbesondere gegen die Hersteller von unbemannten Luftfahrzeugen mit künstlicher Intelligenz und deren Zulieferer. Dies berichtet der Pressedienst des Staatsoberhauptes am Sonntag, den 17. August.

„Gegen 39 Einzelpersonen und 55 Unternehmen (43 russische, 10 chinesische, zwei belarussische) werden Restriktionen verhängt. Darunter befinden sich wichtige Entwickler von Kampf- und FPV-Drohnen (Zala Aero, Reasonable Birds, KB Vostok), Elektroniklieferanten aus China und Weißrussland sowie Zentren, die KI-Lösungen für Drohnen entwickeln, insbesondere Neurolab und das Zentrum für unbemannte Systeme und Technologien“, heißt es in dem Bericht.

Die Ukraine arbeitet derzeit mit Partnern zusammen, um die Synchronisierung dieser Sanktionen in globalen Rechtssystemen umzusetzen.

Außerdem unterzeichnete der Präsident ein Dekret über den Erlass des Beschlusses des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates zur Änderung der Verordnungen über das staatliche Register der Sanktionen gegen Schiffe und Flugzeuge.

Zuvor hatte Selenskyj ein Dekret zum Inkrafttreten des Beschlusses des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates über die Einführung neuer persönlicher Sanktionen unterzeichnet.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 232

