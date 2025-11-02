Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Spezialeinheiten Alpha des SBU haben eine Reihe von Angriffen auf feindliche Stellungen in den vorübergehend besetzten Gebieten durchgeführt. Die Orte, an denen sich Ausrüstung und Personal für die Logistik und die Verteilung der feindlichen Kräfte ansammeln, wurden getroffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Sicherheitsdienstes der Ukraine.

„Die nächtlichen Angriffe wurden mit unbemannten Flugzeugen des Typs FP-2 mit 105 kg schweren Sprengköpfen durchgeführt, was eine hohe Effizienz der Operation gewährleistet. Der Sicherheitsdienst der Ukraine setzt weiterhin alle verfügbaren Mittel ein, um den Feind zu neutralisieren und erinnert daran, dass wir ihn überall vernichten werden“, heißt es in der Erklärung.

Angriff auf Ölterminal in Tuapse