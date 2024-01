Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat vor gefährlichen E-Mails gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat am Donnerstag, den 18. Januar, über Phishing-E-Mails mit bösartigen Dateien berichtet. Die Mails werden im Namen des Sicherheitsdienstes der Ukraine verschickt, stehen aber in Wirklichkeit in keiner Weise mit dem Sicherheitsdienst in Verbindung.

„Der Sicherheitsdienst der Ukraine registriert Phishing-E-Mails, die angeblich im Namen des Sicherheitsdienstes der Ukraine verschickt werden. Die Mails richten sich hauptsächlich an staatliche Behörden. Auf den ersten Blick erscheinen diese Briefe plausibel, aber in Wirklichkeit haben sie nichts mit dem Sicherheitsdienst der Ukraine zu tun“, heißt es im Sicherheitsdienst.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Briefe Dateien und Anwendungen enthalten, die, wenn sie gestartet werden, bösartige Software auf den Computer des Benutzers herunterladen, um vertrauliche Daten zu sammeln.

Der ukrainische Sicherheitsdienst erklärte, dass solche gefälschten Mails von russischen Spezialdiensten für Spionage und Informationsbeschaffung genutzt werden können.

Die Abteilung für Cybersicherheit des Sicherheitsdienstes der Ukraine rät dringend davon ab, Dateien von unbekannten Abonnenten per E-Mail, Messenger oder SMS zu öffnen.

„Falls Sie solche E-Mails erhalten, folgen Sie den Links nicht und laden Sie keine Dateien und Programme herunter. Wenn dies geschieht – installieren Sie das Betriebssystem Ihres Computers neu und melden Sie diesen Vorfall dem Sicherheitsdienst der Ukraine unter der Telefonnummer: 0 800 501 482 und per E-Mail: callcenter@ssu .gov.ua“, teilte der Sicherheitsdienst mit.

Zuvor hatte Ukrenergo über Betrüger berichtet, die im Namen des Unternehmens handeln.

