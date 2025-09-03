"Er soll kommen": Putin nennt Bedingung für Treffen mit Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der russische Diktator Wladimir Putin hat gesagt, er schließe ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj „nicht aus“. Doch dafür muss Selenskyj nach Moskau kommen.

Nach Angaben von RBK Ukrajina sagte der russische Diktator dies während einer Pressekonferenz am 3. September.

Insbesondere sagte er, dass er ein Treffen mit Selenskyj nicht ausschließe, aber nicht wisse, „ob es überhaupt einen Sinn hat“.

„Was die Treffen mit Selenskyj betrifft, so habe ich solche Treffen nicht ausgeschlossen, aber gibt es einen Sinn in diesen Treffen?

Putin fügte außerdem hinzu, dass Selenskyj angeblich nach Moskau kommen solle, wenn er „bereit“ sei, ein Treffen abzuhalten.

„Wenn Selenskyj will, wenn er bereit ist, soll er nach Moskau kommen, wir werden uns treffen“, sagte der russische Diktator.

Selenskyj und Putins Treffen