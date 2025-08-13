"Sommer ohne Krieg": Kinder von gefallenen und gefangenen Soldaten brechen von Kiew in die Karpaten auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

An diesem Wochenende ist eine weitere Gruppe von 62 Kindern aus den Familien gefallener, gefangener und vermisster Soldaten aus den Regionen Kiew und Schytomyr in ein Lager in den Karpaten gefahren.

In Bukovel erwartet sie ein volles Programm: Ausflüge, kreative Workshops, Treffen mit Künstlern, Sportvereine und psychologische Betreuung.

In den letzten drei Jahren haben die Organisatoren 4.000 Kinder aus Familien gefallener, gefangener und vermisster ukrainischer Helden aus verschiedenen Regionen der Ukraine hierher gebracht.

In diesem Jahr planen sie, mehr als 650 Kinder zu rehabilitieren. Laut einem Espresso-Bericht wird das Projekt von Gönnern der Ukrainian Armour Company finanziell unterstützt.

„Wir unterstützen die Stiftung seit 2022. Es ist unsere Pflicht, uns um diese Kinder zu kümmern. Ihre Eltern haben eine große Leistung vollbracht. Und wir müssen zeigen, dass das Land sie nicht vergessen hat“, sagte Vladyslav Belbas, CEO von Ukrainian Armour.

„Seit Beginn des Krieges wollen wir die Familien der Gefallenen, Gefangenen und Vermissten so gut wie möglich unterstützen – durch die Rehabilitation der Kinder. Deshalb haben wir im Jahr 2022 die Initiative Sommer ohne Krieg ins Leben gerufen. Und seither organisieren wir jedes Jahr Erholungsurlaube für Kinder. Dabei geht es nicht nur um die Karpaten, sondern auch um Reisen ins Ausland, z.B. nach Bulgarien und Griechenland“, sagt Anastasia Zarichna, Projektleiterin der Ukrainian Dream Foundation.