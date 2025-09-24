Die Streitkräfte der Ukraine haben im Laufe des letzten Tages 970 Eindringlinge und 2 feindliche Flugzeuge neutralisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte fügen dem Aggressorland Russland weiterhin Verluste zu – allein im Laufe des letzten Tages haben sie weitere 970 Angreifer und über 500 Waffen und militärisches Gerät ausgeschaltet.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf Facebook

Einzelheiten: Die gesamten Kampfverluste der Russen vom 24.02.22 bis zum 24.09.25 werden auf folgende Werte geschätzt