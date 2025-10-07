Stromausfall im Winter: welche Regionen es am schwersten haben werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Tschernihiw, Nischyn, Schostka und Slawutytsch haben bereits seit Anfang Oktober einen kompletten Stromausfall erlebt.

Am Vorabend der Heizperiode hat Moskau damit begonnen, den Ukrainern noch mehr Schaden zuzufügen, indem es die Angriffe auf die Energieinfrastruktur unseres Landes wieder aufnimmt. Experten und Beamte benennen bereits Gebiete und Städte, in denen die Situation des Energiesystems im Falle neuer feindlicher Angriffe und niedrigerer Lufttemperaturen kritisch werden könnte.

erste Angriffe