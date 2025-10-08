Sumyshchyna unter massiven Angriffen - es gibt Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russland greift bewohnte Gebiete in der Region mit Dutzenden von Drohnenangriffen und gelenkten Luftbomben an. Im Laufe des Tages wurden drei Zivilisten getötet, zwei weitere wurden verwundet.

Seit gestern Abend ist die Region Sumy massiven feindlichen Angriffen durch unbemannte Flugzeuge und gelenkte Luftbomben ausgesetzt. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Sumy, Oleg Grigorov, am Mittwochabend, den 8. Oktober.

Während dieser Zeit wurden drei Menschen getötet und zwei verletzt. Die ländlichen Gemeinden Stepanivska, Sumy, Bilopolska, Velikopisarevska, Komyshanska und Mykolajiwska wurden getroffen.

So wurde laut Grigorov ein 40-jähriger Mann in der Gemeinde Mykolajiwska, ein 65-jähriger Mann – in der Gemeinde Velikopisarevska und ein 66-jähriger Mann – in der Gemeinde Bilopolska getötet.

In den Gemeinden Stepanivska und Sumska wurde jeweils eine Person verwundet.

„Russland greift die Gemeinden in der Region mit Dutzenden von Kampfdrohnen an, die von Luftbomben gesteuert werden. Ein Teil der Drohnen konnte von den Verteidigungskräften zerstört werden, aber der Feind setzt sie immer wieder aktiv ein“, schrieb Grigorov.

Er wies darauf hin, dass Zerstörungen und Schäden an der zivilen Infrastruktur verzeichnet wurden.

Am Vortag wurde berichtet, dass die russische Drohne ein Privathaus in der Region Sumy getroffen hat; eine Familie wurde verletzt. Darunter ein 4-jähriges Mädchen, das sich in einem sehr ernsten Zustand befindet.

Zuvor hatten russische Angreifer zwei Züge auf dem Bahnhof von Shostka in der Region Sumy getroffen.