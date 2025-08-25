Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Minister riet den Ungarn, ihre Energieversorgung zu diversifizieren und sich von Russland unabhängig zu machen, wie es der Rest Europas getan hat.

Ungarns Energiesicherheit liegt in seinen Händen – Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha kommentierte die Aussage des ungarischen Außenministers Peter Szijjarto über die Freundschaft der Ukraine mit Ungarn. Er postete seine Antwort an seinen ungarischen Amtskollegen im sozialen Netzwerk X am Sonntagabend, den 25. August.

Wir erinnern daran, dass Szijjártó, nachdem er auf der Plattform X ein Video von der Pressekonferenz des ukrainischen Präsidenten verbreitet hatte, dessen Worte über die Freundschaft mit Ungarn als „bedrohlich“ bezeichnete.

„Ich werde auf Ungarisch antworten. Sie haben es nicht nötig, dem ukrainischen Präsidenten zu sagen, was er zu tun, zu sagen und wann zu sagen hat. Er ist der Präsident der Ukraine, nicht der von Ungarn“, sagte Sybiha in seiner Antwort.

Der Minister betonte auch, dass Ungarns Energieunabhängigkeit allein in seiner Zuständigkeit liege: „Ungarns Energiesicherheit hängt von Ihnen ab. Nehmen Sie die Diversifizierung auf und werden Sie unabhängig von Russland, so wie es der Rest Europas getan hat.“

Wie bekannt wurde, warf der ungarische Minister Selenskyj vor, die Feierlichkeiten zum ukrainischen Unabhängigkeitstag für unangemessene Angriffe auf Ungarn zu nutzen.