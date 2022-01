Täglicher Anstieg des COVID bleibt unter 2.000 - Ministerium für Gesundheit

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den letzten 24 Stunden sind in der Ukraine 1.746 neue Fälle des Coronavirus aufgetreten, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag, 4. Januar, mit.

Auch in den letzten 24 Stunden wurden 970 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert, 135 starben und 3.629 erholten sich.

Während der gesamten Pandemie in der Ukraine:

3 678 088 Menschen erkrankten – 3 483 354;

3 483 354 Menschen erholten sich;

96 436 Todesfälle traten auf;

PCR -Tests – 16 835 647.

Auch in der Ukraine wurden am Vortag weniger als 2.000 Fälle des Coronavirus gemeldet. Der tägliche Anstieg von COVID bleibt seit drei Tagen unter 2.000…