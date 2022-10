In Transkarpatien wurden in dieser Woche 44 Personen festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Transkarpatien haben die Grenzschützer der Abteilung Mukachevo in dieser Woche 44 Wehrpflichtige festgenommen. Dies teilte der staatliche Grenzdienst am Samstag, den 22. Oktober, mit.

Außerdem gelang es den Beamten im Zuge der Umsetzung von Informationen, die sie erhalten hatten, sechs Personen zu enttarnen, die Wehrpflichtige über die Grenze bringen wollten.

Allein in den vergangenen Tagen haben Grenzbeamte sieben Mal Wehrdienstverweigerer festgenommen – 11 Männer im wehrpflichtigen Alter versuchten, außerhalb der Kontrollpunkte nach Rumänien zu gelangen.

Die Straftäter wurden von Grenzschutzeinheiten in der Nähe der Siedlungen Bolshoy Bychkovoye, Delovoye, Grushovo, Velyatino und Yablonovka angehalten.

Es wird angegeben, dass drei Männer aus der Region Charkiw, zwei aus Mykolajiw, zwei aus Schytomyr, einer aus Poltawa und einer aus Saporischschja stammen, zwei weitere Festgenommene sind Transkarpatier.

Gegen die Männer wurden Verwaltungsberichte wegen illegalen Überschreitens oder versuchten illegalen Überschreitens der ukrainischen Grenze (Artikel 204-1 des AOC) erstellt. Der Fall wurde an das Gericht weitergeleitet…