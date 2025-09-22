Die Ukraine hat mit dem Export von Eiern 2,6 Mal mehr verdient als im letzten Jahr

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In den ersten 8 Monaten dieses Jahres hat die Ukraine Eier im Wert von 119,5 Millionen USD exportiert, das ist 2,6 mal mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Dies teilte der Verband der Geflügelzüchter der Ukraine mit.

Die wichtigsten Abnehmer ukrainischer Eier in den 8 Monaten des Jahres 2025 waren Kroatien (10,9%), das Vereinigte Königreich (10,6%) und Spanien (11%).

Insbesondere im August exportierten die ukrainischen Eierproduzenten 168,2 Millionen Eier im Wert von 16,4 Millionen Dollar.

Die größten Exportmengen gingen im August nach Spanien – 37,1 Millionen Eier, in die Tschechische Republik – 28,9 Millionen Eier und nach Polen – 21,7 Millionen Eier.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

In den ersten 7 Monaten dieses Jahres beliefen sich die Exporteinnahmen der ukrainischen Eiererzeuger auf insgesamt 103,1 Millionen USD, was einer Steigerung um das 2,6-fache gegenüber dem Vorjahr entspricht.