Die Ukraine erwartet die Ankunft einer Delegation aus Polen - Außenministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukraine ist bereit, ihre militärische Erfahrung mit Polen zu teilen, hat ein Vertreter des Außenministeriums betont.

Nach dem Zwischenfall mit russischen Drohnen im polnischen Luftraum erwartet die Ukraine diese Woche den Besuch einer hochrangigen polnischen Delegation. Dies teilte der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums Georgiy Tykhiy am Mittwoch, den 17. September bei einem Briefing in Kiew mit.

„Der Minister hat letzte Woche während des Besuchs seines polnischen Kollegen Radoslaw Sikorski angekündigt, dass eine polnische Delegation kommen wird, um unsere Erfahrungen zu studieren. Im Moment gibt es ein Datum für den Besuch der Delegation, es gibt Details, aber da wir solche Besuche aus Sicherheitsgründen nicht ankündigen, kann ich nicht ins Detail gehen“, sagte er.

Nach Angaben des Sprechers wird die polnische Delegation hochrangig sein. Tykhiy wies darauf hin, dass die Ukraine bereit ist, ihre militärische Erfahrung mit Polen zu teilen.

Wir erinnern daran, dass der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski sagte, dass polnische Teams zur Drohnenabwehr unter der Leitung von Ukrainern ausgebildet werden, die bereits beträchtliche Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt haben. Die Ausbildung wird in einem NATO-Ausbildungszentrum stattfinden. Sikorski schlug außerdem vor, dass der Westen russische Drohnen und Raketen im ukrainischen Luftraum abfangen sollte. NATO-Luftschutzschild. Wie man sich gegen russische Drohnen verteidigt