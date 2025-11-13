Die Ukraine hat fast 6 Mrd. € von der EU erhalten: Wofür wird das Geld verwendet?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine hat 5,9 Milliarden Euro von der Europäischen Union erhalten, die dazu beitragen sollen, die makrofinanzielle Stabilität des Landes inmitten der Herausforderungen des Krieges zu erhalten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des ukrainischen Ministerpräsidents Yulia Swyrydenko.

Es wird darauf hingewiesen, dass die neue Tranche der Wirtschaftshilfe aus zwei Quellen stammt:

4,1 Milliarden Euro im Rahmen des ERA -Darlehensmechanismus – die letzte Tranche eines 18-Milliarden-Euro-Programms, das aus dem Erlös eingefrorener russischer Vermögenswerte finanziert wird. Dies ist ein Beispiel dafür, wie die Russische Föderation beginnt, für ihre Verbrechen zu bezahlen.

-Darlehensmechanismus – die letzte Tranche eines 18-Milliarden-Euro-Programms, das aus dem Erlös eingefrorener russischer Vermögenswerte finanziert wird. Dies ist ein Beispiel dafür, wie die Russische Föderation beginnt, für ihre Verbrechen zu bezahlen. 1,8 Milliarden Euro im Rahmen der Ukraine-Fazilität. Dies ist eine Bestätigung dafür, dass sich die Ukraine selbstbewusst in Richtung Reformen und europäische Integration bewegt. „Beide Entscheidungen sind das Ergebnis der strategischen Partnerschaft und des Vertrauens zwischen der Ukraine und der EU. Ich bin der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen sowie den EU-Kommissaren Valdis Dombrovskis und Martha Kos für ihre Führungsstärke und ihre unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine dankbar“, sagte Swyrydenko.

Ihr zufolge sollen diese Mittel dazu beitragen, die makrofinanzielle Stabilität auch angesichts der Herausforderungen des Krieges, des größten in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, zu erhalten.

„Bei diesen Mitteln geht es um gerettete Leben, wiederhergestellte Infrastruktur und eine gestärkte Wirtschaft. Das bedeutet, dass wir mehr von unseren inländischen Ressourcen für das Wichtigste ausgeben können – die Verteidigung. Europa steht zur Ukraine. Der Aggressor wird definitiv zahlen. Die Gerechtigkeit wird siegen“, fügte der Ministerpräsident hinzu.