Ukraine und USA besprechen Ausweitung gemeinsamer Verteidigungsprojekte, Swyrydeko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine und die Vereinigten Staaten haben über eine Ausweitung der Unterstützung für Projekte der Verteidigungsindustrie in der Ukraine gesprochen.

Dies erklärte die ukrainische Wirtschaftsministerin Julija Swyrydenko, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ihren Facebook-Post.

„Unsere Delegation hat sich mit dem US-Finanzminister Scott Bessent getroffen. Wir sprachen über den US-Ukraine Reconstruction Investment Fund. Insbesondere über die Ausweitung seines Mandats zur Unterstützung von Verteidigungsprojekten in der Ukraine“, sagte Swyrydeko.

Ihr zufolge ist die amerikanische Seite offen für eine solche Zusammenarbeit. Die Mitglieder der ukrainischen Delegation forderten ihre amerikanischen Amtskollegen außerdem auf, den Sanktionsdruck auf Russland zu erhöhen.

„Ein weiteres, stärkeres Paket von Sanktionen könnte Putins Fähigkeit untergraben, seine Aggression fortzusetzen“, fügte sie hinzu.

Gemeinsame Waffenproduktion in der Ukraine

Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministers Rustem Umjerow hat die Ukraine während des letzten Treffens im Ramstein-Format mit ihren Partnern über den gemeinsamen Bau von Waffenproduktionsanlagen gesprochen.

Dem Minister zufolge können die Mitgliedsstaaten Unternehmen in der Ukraine bauen, und wir werden Unternehmen in anderen Ländern bauen. Gleichzeitig erwähnte Umjerow, dass die in der Ukraine hergestellten Drohnen die Art der Kriegsführung bereits verändert haben.

Er wies auch darauf hin, dass beschlossen wurde, eine neue Initiative zur gemeinsamen Produktion ukrainischer Waffen in Partnerländern für den Bedarf der Ukraine zu starten.