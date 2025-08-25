Die Ukraine wurde über Nacht von mehr als 100 russischen Drohnen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die russischen Angreifer haben die Ukraine seit dem Abend des 24. August mit 104 Schahed-Angriffsdrohnen und Simulator-Drohnen verschiedener Typen angegriffen. Davon konnten 76 Drohnen neutralisiert werden, aber es gibt auch Treffer. Dies meldet die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

„Ab 08.00 Uhr hat die Luftabwehr im Norden und Osten des Landes 76 feindliche Schahed- und Nachahmungsdrohnen verschiedener Typen abgeschossen/unterdrückt. An 15 Orten wurden Treffer von 28 Drohnen verzeichnet, an 4 Orten wurden sie abgeschossen (Schrapnell)“, heißt es in dem Bericht.

Die Angreifer starteten Drohnen aus den Richtungen der russischen Städte Shatalovo, Kursk, Orjol, Millerovo und Primorsko-Achtarsk.

Der Luftangriff wurde von der Luftfahrt, den Flugabwehrraketen, den Einheiten für elektronische Kampfführung und unbemannte Systeme sowie den mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Wie wir bereits berichteten, griffen ukrainische Drohnen die Region Kursk in der Russischen Föderation an. Wie lokale Medien berichteten, wurde die Stadt Kurtschatow angegriffen, und auf dem Gelände des Kernkraftwerks Kursk brach ein Feuer aus.