Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das ukrainische Militär hat erfolgreich die Kontrolle über Nowomychajliwka in der Region Donezk zurückgewonnen, die Eindringlinge vertrieben und seine Positionen in dem Gebiet gefestigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine.

Der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine gibt zusammen mit dem Dritten Korps die besetzten Gebiete der Ukraine zurück.

„Novomykhailivka ist unter der Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte“, sagte der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine.

Nach Angaben des Nachrichtendienstes wurde die erfolgreiche Offensivoperation von den Kräften der Abteilung für aktive Operationen des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine, insbesondere der Einheit Artan, und dem 2. Sturmbataillon der Dritten Sturmbrigade durchgeführt.

Derzeit ist bekannt, dass die Einheiten die Eindringlinge vertrieben und die Kontrolle über die Siedlung Novomykhailivka in der Region Donezk zurückgewonnen haben.

Abgefangenen Berichten zufolge wurden die Angreifer von der Operation überrascht. Der Feind verlor etwa eine Kompanie an Personal und war gezwungen, Reserven aus anderen Teilen der Frontlinie zu verlegen.

Dank des koordinierten Einsatzes von Aufklärungs- und Kampfflugzeugen, schwerem Gerät und Drohnen konnten die ukrainischen Einheiten ihre taktische Position verbessern und die Verteidigung des Streifens in diesem Gebiet verstärken.

Inzwischen ist Nowomichailiwka von den Russen geräumt und steht vollständig unter der Kontrolle der ukrainischen Armee, und die ukrainischen Fahnen kehren dorthin zurück, wo sie hingehören.

Die Ukraine erobert ihr Territorium zurück