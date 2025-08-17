Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der russische Generalleutnant Esedulla Abachev ist bei einem Angriff ukrainischer Einheiten auf einen Konvoi von Invasoren schwer verletzt worden.

In der Nacht des 17. August griffen ukrainische Einheiten eine Kolonne russischer Truppen auf der Fernstraße Rylsk – Chomutowka in der Region Kursk der Russischen Föderation an, wobei einer der Generäle schwer verletzt wurde. Dies meldete der Pressedienst der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine.

Nach Angaben des Geheimdienstes wurde der stellvertretende Kommandeur der Truppengruppierung Nord der Streitkräfte der Russischen Föderation, Generalleutnant Ecedulla Abachev, schwer verletzt.

„Der Verwundete wurde mit einem militärischen Transportflugzeug in das Vishnevsky Central Clinical Hospital in Moskau gebracht. Als Folge der Wunden wurden Abachev ein Arm und ein Bein amputiert“, teilte die Hauptdirektion des Geheimdienstes mit. Wir erinnern daran, dass im Juli in der Region Kursk in Russland der stellvertretende Oberbefehlshaber der russischen Marinewache Generalmajor Michail Gudkow getötet wurde. am 30. Juni wurde bei einem Raketenangriff in Donezk der Kommandeur des Hauptquartiers der 8. Gardearmee der Russischen Föderation – Oberst Ruslan Gorjatschkin – getötet.