Ukrainische Verteidigungskräfte eliminieren weitere 800 russische Eindringlinge - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In den letzten 24 Stunden haben die ukrainischen Verteidigungskräfte 800 russische Angreifer getötet und verwundet, so dass sich die Gesamtverluste des Feindes in diesem Krieg auf 1.083.790 belaufen.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Einzelheiten: Die gesamten Kampfverluste der russischen Invasoren vom 24.02.22 bis zum 30.08.25 werden auf folgende Werte geschätzt

personal – etwa 1.083.790 (+800) Personen,

Panzer – 11.156 (+1) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 2.23233 (+4) Einheiten;

Artilleriesysteme – 32.301 (+53) Einheiten;