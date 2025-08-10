FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Die ukrainischen Streitkräfte haben einen russischen Gefechtsstand bei Oleshok zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Die ukrainischen Luftstreitkräfte haben einen Gefechtsstand eines Bataillons von Angreifern in der Nähe von Oleshok in der Region Cherson zerstört, wie der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mitteilte.

Nach vorläufigen Informationen wurden etwa 25 Angreifer getötet und mindestens 11 verwundet.

Nach Angaben des Geheimdienstes sind unter den Getöteten der Kommandeur, der Chef des Stabes, der Chef des technischen Dienstes und der Kommandeur eines Zuges des Bataillons.

„Die Invasoren werden niemals Frieden in unserem Land haben! Der Kampf geht weiter!“, heißt es in der Botschaft des Generalstabs.

Wir werden daran erinnern, dass das Militärbataillon des Bataillons der unbemannten Luftfahrtsysteme Pentagon 225 separates Angriffsregiment der Streitkräfte der Ukraine den nordkoreanischen Mörser des Kalibers 140 Millimeter zerstört hat.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 152

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Kommentare

Den ersten Kommentar im Forum schreiben

Neueste Beiträge

Aktuelle Umfrage

Werden die von Trump eingeleiteten Friedensgespräche erfolgreich sein?
Interview

zum Ergebnis
Frühere Umfragen
Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)29 °C  Ushhorod29 °C  
Lwiw (Lemberg)24 °C  Iwano-Frankiwsk31 °C  
Rachiw29 °C  Jassinja29 °C  
Ternopil29 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)31 °C  
Luzk23 °C  Riwne25 °C  
Chmelnyzkyj29 °C  Winnyzja29 °C  
Schytomyr25 °C  Tschernihiw (Tschernigow)25 °C  
Tscherkassy26 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)29 °C  
Poltawa26 °C  Sumy23 °C  
Odessa28 °C  Mykolajiw (Nikolajew)32 °C  
Cherson31 °C  Charkiw (Charkow)24 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)29 °C  Saporischschja (Saporoschje)30 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)28 °C  Donezk27 °C  
Luhansk (Lugansk)27 °C  Simferopol29 °C  
Sewastopol29 °C  Jalta29 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen

Tombi in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Man Will dich abzocken: ein ukrainischer pass kostet 856 hrwyna = 18 euro, Einn russischer liegt im gleichen bereich. Kannst auch gleich an die Miliz ueberweisen, oder frag 'sie' n'ach Putins Spendenkonto....“