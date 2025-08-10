Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen Luftstreitkräfte haben einen Gefechtsstand eines Bataillons von Angreifern in der Nähe von Oleshok in der Region Cherson zerstört, wie der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mitteilte.

Nach vorläufigen Informationen wurden etwa 25 Angreifer getötet und mindestens 11 verwundet.

Nach Angaben des Geheimdienstes sind unter den Getöteten der Kommandeur, der Chef des Stabes, der Chef des technischen Dienstes und der Kommandeur eines Zuges des Bataillons.

„Die Invasoren werden niemals Frieden in unserem Land haben! Der Kampf geht weiter!“, heißt es in der Botschaft des Generalstabs.

Wir werden daran erinnern, dass das Militärbataillon des Bataillons der unbemannten Luftfahrtsysteme Pentagon 225 separates Angriffsregiment der Streitkräfte der Ukraine den nordkoreanischen Mörser des Kalibers 140 Millimeter zerstört hat.