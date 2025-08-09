FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Region Sumy einen seltenen Mörser der Demokratischen Volksrepublik Korea zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Die seltene Ausrüstung, die die Russen aus Nordkorea erhalten haben, wird nun in den Verlustberichten des Feindes auftauchen.

Das Militär des Pentagon-Bataillons des separaten Angriffsregiments Pentagon 225 der Streitkräfte der Ukraine hat einen nordkoreanischen Mörser des Kalibers 140 Millimeter zerstört. Das entsprechende Video wurde von der Einheit am Samstag, den 9. August auf Facebook veröffentlicht.

„Unsere FPV-Piloten in Sumshchyna haben einen nordkoreanischen 140-mm-Mörser zerstört!“ – unterzeichneten die Verteidiger das Video.

Die seltene Ausrüstung, die die Russen von der Demokratischen Volksrepublik Korea erhalten haben, wird nun in den Verlustberichten des Feindes auftauchen. Russischen Quellen zufolge sind solche Lieferungen Teil einer erweiterten militärischen Partnerschaft zwischen Moskau und Pjöngjang.

„Und dennoch wird jede feindliche Ausrüstung, unabhängig von ihrer Herkunft oder Seltenheit, zu Schrott werden“, heißt es in dem Bericht weiter.

Wir erinnern daran, dass die Streitkräfte der Ukraine im Laufe des vergangenen Tages mehr als 50 russische Geschütze verschiedener Typen, 125 Kraftfahrzeuge und ein Flugabwehrsystem zerstört haben.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 195

