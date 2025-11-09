Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben im Laufe des letzten Tages 970 russische Angreifer getötet und verwundet - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Im Laufe des letzten Tages haben die ukrainischen Verteidigungskräfte 970 russische Angreifer getötet und verwundet, womit sich die Gesamtverluste des Feindes in diesem Krieg auf 1.151.070 erhöht haben.

** Quelle:* Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

** Details:* Die gesamten Kampfverluste der russischen Angreifer vom 24.02.22 bis zum 09.11.25 betrugen etwa

Personal – etwa 1 151 070 (+970) Personen;

Panzer – 11 335 (+5) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23 545 (+1) Einheiten.

UAV

artilleriesysteme – 34.340 (+19) Einheiten; taktisches – 79.368 (+440) Einheiten; Marschflugkörper – 3.926 (+8) Einheiten; Fahrzeuge und Tanker – 66.880 (+85) Einheiten. Daten müssen aktualisiert werden.