Ukrenerho meldet Stromausfälle in zwei Regionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die regionalen Energieversorgungsunternehmen planen, die Notsanierungsarbeiten an den beschädigten Leitungen bis zum Ende des heutigen Tages abzuschließen.

Am Dienstagmorgen gab es in zwei Regionen Stromausfälle aufgrund von schlechtem Wetter. Dies wurde von Ukrenerho am 2. September berichtet.

„Aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen (Gewitter, starke Windböen) waren bis zum Morgen vier Siedlungen in zwei Regionen ganz oder teilweise stromlos. Die Brigaden des Oblenergo führen Notreparaturarbeiten an den beschädigten Leitungen durch. Die Wiederherstellung der Stromversorgung aller stromlosen Teilnehmer wird für das Ende des heutigen Tages erwartet“, heißt es in der Erklärung.

Gleichzeitig ist der Stromverbrauch im Vergleich zu den Zahlen vom Montag um 3% gesunken. Die Stromingenieure erklären dies mit dem Temperaturrückgang im gesamten Gebiet der Ukraine und dem sonnigen Wetter, das für eine hohe Effizienz der Haushaltsstromversorgung sorgt.

Gleichzeitig wurde der Tageshöchstverbrauch in den Abendstunden verzeichnet. Er war 3,4% höher als der Höchstwert des vorherigen Arbeitstages – am Freitag, den 29. August.

Wir erinnern uns, am 28. August meldete Ukrenerho lokale Stromausfälle nach einem groß angelegten Angriff Russlands. Es wurden aktive Reparaturarbeiten durchgeführt.

