Ukrsalisnyzja Tarife könnten Exportindustrien töten, Kudryavtsev

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Erhöhung der Tarife für den Gütertransport durch Ukrsalisnyzja ohne Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen bedroht das Überleben der ukrainischen exportorientierten Industrien.

Serhij Kudryavtsev, Exekutivdirektor der Ukrainischen Vereinigung der Ferrolegierungsproduzenten (UkrFA), sagte in einem Kommentar zu RBK Ukrajina.

„Ukrsalisnyzja erhöht ständig die Tarife, ohne das richtige Maß an Service zu bieten. Die Unternehmen versuchen schon seit Jahrzehnten, sich Gehör zu verschaffen, aber die Situation wird immer schlimmer. Infolgedessen sind etwa 80% der Fracht, die früher auf der Schiene transportiert wurde, auf den Straßentransport umgestiegen“, sagte Kudryavtsev.

Ihm zufolge hat eine solche Politik des Staatsmonopols bereits zu einem Rückgang des Verkehrsaufkommens und dem Verlust einiger Exportchancen des Landes geführt. Gleichzeitig gehören die Kosten für die Eisenbahnlogistik in der Ukraine zu den höchsten in Europa, was die Wettbewerbsfähigkeit ukrainischer Produkte auf ausländischen Märkten verringert.

„Wir sehen einen kritischen Rückgang der Produktion bei Unternehmen, die vom Schienenverkehr abhängig sind. Dies ist eine direkte Folge der Tarifpolitik von Ukrsalisnyzja, die das reale Geschäftsumfeld nicht berücksichtigt“, fügte er hinzu.

Kudryavtsev betonte, dass weitere Tariferhöhungen ohne systemische Änderungen in den Ansätzen für den Kundenservice zur vollständigen Stilllegung einiger Exportproduktionen führen könnten.

Zur Erinnerung: Ukrsalisnyzja meldete im Mai und Juni 2025 ein Rekordfrachtaufkommen von 16,3 Millionen Tonnen bzw. 16,2 Millionen Tonnen. Dies sind die höchsten monatlichen Volumina seit Beginn des Krieges in vollem Umfang.