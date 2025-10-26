Ein unbemanntes Luftfahrzeug hat eines der Unternehmen in Tschernihiw angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Durch herabfallende Trümmer eines unbemannten Luftfahrzeugs auf dem Gelände des Unternehmens geriet ein Auto in Brand. Es gibt keine Verletzten unter den Menschen.

In Tschernihiw wurde als Folge des russischen Angriffs ein Treffer in einem der Unternehmen der Stadt verzeichnet. Darüber berichtete in der Nacht zum Sonntag, 26. Oktober, der Leiter der Tschernihiwer MVA Dmitry Bryzhinsky.

„Als Folge des feindlichen Angriffs wurde ein Treffer in einem der Unternehmen der Stadt verzeichnet“, schrieb der Beamte, ohne Einzelheiten zu nennen.

Gleichzeitig fügte er hinzu, dass durch den Fall von Trümmern ein unbemanntes Luftfahrzeug auf dem Gelände des Unternehmens Feuer fing.

Es gibt keine Todesopfer unter den Menschen.

Wir werden daran erinnern, dass das russische Militär letzte Woche auch eines der Unternehmen in Tschernihiw angegriffen hat.

