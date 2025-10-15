In der vergangenen Woche hat Russland dreimal die Gasanlagen der Ukraine massiv angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In den letzten 7 Tagen hat Russland die Gasinfrastruktur der Ukraine dreimal massiv angegriffen.

Dies teilte Serhij Koretsky, Vorstandsvorsitzender der Naftohas-Gruppe, mit.

„Der Feind hat die Gasförderanlagen in der Region Charkiw angegriffen. Davor hat der Feind die Gasinfrastruktur in den Regionen Sumy und Tschernihiw angegriffen“, sagte er.

Ihm zufolge haben diese Anlagen nichts mit militärischen Zwecken zu tun. Die russischen Truppen beabsichtigen, der Ukraine im Winter Gas, Wärme und Licht vorzuenthalten.

Darüber hinaus wurde in der Nacht zum 15. Oktober eines der Wärmekraftwerke von Naftohas von Russland angegriffen, das Ausmaß des Schadens wurde nicht bekannt gegeben.

Zur Wiederholung:

In der Nacht zum 15. Oktober griffen die Russen mit 113 Schahed, Gerbera und anderen Arten von Angriffsdrohnen an, und die Luftverteidigungskräfte neutralisierten 86 feindliche Drohnen.