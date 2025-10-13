Der Lkw-Verkehr wird sich an der Grenze zu Polen verlangsamen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Grund dafür ist die vorbeugende Wartung von Wiegekomplexen auf der polnischen Seite und die Installation neuer Strahlungskontrollsysteme.

Am Grenzübergang Krakivets-Korchova zu Polen wird es vom 15. Juni bis zum 15. Juni 2025 zu Behinderungen kommen, berichtet der staatliche Zolldienst.

Grund dafür ist die vorbeugende Wartung der Wiegekomplexe auf der polnischen Seite und die Installation neuer Strahlungskontrollsysteme.

Wir erinnern daran, dass es beim polnischen Zoll am Morgen des 5. Oktober eine technische Störung im elektronischen Abfertigungssystem gab.

EU ändert Ein- und Ausreisebestimmungen: Was Sie wissen sollten