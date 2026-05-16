Die Verluste Russlands zum Stand vom 16. Mai wurden bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Das ukrainische Militär hat fast 2.200 Einheiten russischer Ausrüstung zerstört, darunter ein Flugzeug, 48 Geschütze und zwei Luftabwehrsysteme.

In den vergangenen 24 Stunden hat die russische Besatzungsarmee an der Front in der Ukraine 1.230 Soldaten durch Tod und Verwundung verloren. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einem Lagebericht am Samstagmorgen, dem 16. Mai, mit.

Es wird angegeben, dass sich die Gesamtverluste des Aggressorstaates Russland seit Beginn der groß angelegten Invasion auf schätzungsweise 1.347.620 Personen belaufen.

Weitere Verluste Russlands seit Kriegsbeginn: .*

. Für jeden „abgehaken“ Russen gibt es eine eindeutige Bestätigung.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, dass die aktuelle Lage an der Front für die Ukraine die beste seit zehn Monaten sei.