Das Verteidigungsministerium hat bekannt gegeben, dass es dem Plan für Verteidigungsaufträge um 18% voraus ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Lieferungen umfassen u.a. gepanzerte Kampffahrzeuge und medizinische Evakuierungsfahrzeuge, Spezialtransporter, Kraftstofftanker und andere Mittel zur Versorgung der Streitkräfte der Ukraine.

Die ukrainischen Hersteller von Verteidigungsgütern, die im Rahmen von Verträgen des Verteidigungsministeriums unter staatlichen Garantien arbeiten, erfüllen ab August 2025 die Aufträge um 18% früher als geplant. Dies berichtete der Pressedienst des Verteidigungsministeriums am Mittwoch, den 20. August.

Im Rahmen des Programms hat das Ministerium im Jahr 2024 11 Verträge mit 8 ukrainischen Unternehmen für einen Zeitraum von drei Jahren unterzeichnet.

Der Gesamtbetrag der staatlichen Garantien, die im Staatshaushalt 2024 vorgesehen sind, übersteigt 24 Milliarden Hrywnja.

Wie bereits erwähnt, umfassen die Lieferungen eine breite Palette von Fahrzeugen und Spezialausrüstungen: gepanzerte Kampffahrzeuge und medizinische Evakuierungsfahrzeuge, Speziallastwagen, Kraftstofftankwagen und andere Mittel zur Versorgung der Streitkräfte der Ukraine.

Das Verteidigungsministerium erklärte, dass staatliche Garantien für Rüstungsaufträge zu einem wirksamen Instrument geworden sind, um gleichzeitig die Armee zu stärken und ukrainische Hersteller zu unterstützen.

Derzeit plant das Verteidigungsministerium, das Programm für die Vergabe von Aufträgen im Rahmen staatlicher Garantien weiter auszubauen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine ein Programm zur gemeinsamen Waffenproduktion mit internationalen Partnern im Rahmen des Ramstein-Formats auf den Weg bringt. Dabei geht es um die Errichtung neuer Fabriken in der Ukraine und im Ausland.