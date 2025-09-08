Ein "Wachmann" für Kolomyja wurde in der Region Vorkarpaten festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der „Wächter“ und seine Bande hatten sich auf Erpressung, Beschlagnahmung und Zerstörung von Eigentum sowie Schläge „spezialisiert“.

Die Strafverfolgungsbehörden führten eine groß angelegte Sonderoperation durch, die zur Verhaftung von 12 Mitgliedern der kriminellen Gruppe unter der Führung des sogenannten „Wächters“ von Kolomyja führte. Dies teilte die Nationale Polizei am Montag, den 8. September mit.

Insgesamt wurden 28 Durchsuchungen an den Wohnorten und in den Autos der Beschuldigten in Iwano-Frankiwsk, Kiew, Riwne, Kolomyja, Kropywnyzkyj sowie in den Regionen Schytomyr, Dnipropetrowsk, Odessa, Transkarpaten und Chmelnyzkyj durchgeführt. Es wurden Autos, Waffen, Geld und Notizbücher mit „Entwurfs“-Aufzeichnungen beschlagnahmt.

Den Ermittlungen zufolge haben sich die Kriminellen auf Erpressung, Beschlagnahmung und Zerstörung von Eigentum sowie Schläge „spezialisiert“.

„Die Beträge der fiktiven Schulden reichten von 8 Tausend bis 800 Tausend Dollar und hingen von der Zahlungsfähigkeit des zukünftigen Opfers ab. Mindestens 10 Fälle von kriminellen Aktivitäten sind derzeit dokumentiert. In einem Fall forderten Mitglieder der OCG von der Familie eines Unternehmers, der mit Kryptowährungen handelt, 800 Tausend Dollar“, heißt es in der Nachricht.

Es wird darauf hingewiesen, dass mehrere Angreifer festgenommen wurden, unmittelbar nachdem sie von dem Unternehmer einen Teil der Mittel erhalten hatten – 300 Tausend Dollar.

Die Angreifer wurden wegen des Verdachts auf Erpressung (Teil 4 des Artikels 189 des Strafgesetzbuches der Ukraine) angezeigt. Sie wurden alle in Gewahrsam genommen. Ihnen drohen bis zu 12 Jahre Haft mit Beschlagnahmung des Vermögens.