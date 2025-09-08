Was Russland in diesem Herbst an der Front plant: Quellen von RBK Ukrajina über bedrohte Gebiete

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Feind hat in diesem Herbst mehrere vorrangige Gebiete und Ziele an der Front, darunter die Einnahme von Pokrowsk und Kupjansk sowie ein Durchbruch in der Region Saporischschja.

Dies geht aus dem RBK Ukrajina-Artikel „Russlands Herbstoffensive: Wo werden die Russen zuschlagen und welche Gefahren drohen der Ukraine“ hervor

Es wird also erwartet, dass der russische Druck in den kommenden Wochen an der Front im Gebiet des sogenannten Durchbruchs bei Dobropillia zunehmen wird. Dieses Gebiet befindet sich nördlich von Pokrowsk.

Mitte August ist es mehreren kleinen Gruppen des Feindes gelungen, 10 Kilometer hinter die ukrainischen Stellungen zu „infiltrieren“.

Obwohl es den Streitkräften der Ukraine gelungen ist, die Lage dort zu stabilisieren und den „Durchbruch“ des Feindes teilweise zu beseitigen, wird dieses Gebiet als vorteilhaft für die Angreifer angesehen. Schließlich können sie so Pokrowsk einnehmen und sich gleichzeitig in Richtung des Ballungsraums Kramatorsk-Kostjantyniv bewegen.

Die Quellen der Publikation schätzen die Chancen der Invasoren, Pokrowsk in diesem Jahr einzunehmen, unterschiedlich ein. Einer der Gesprächspartner glaubt, dass unser Militär in der Lage sein wird, die Stadt zu halten. Eine andere Quelle sieht die Gefahr, die Kontrolle über Pokrowsk in den kommenden Monaten zu verlieren.

Zusätzlich zu den oben genannten feindlichen Zielen glauben die Quellen der Publikation, dass der Feind auch eine Offensive in Richtung Lyman entwickeln wird. Im vergangenen Monat ist es den Russen gelungen, in der Serebryanske Forstwirtschaft und an beiden Ufern des Flusses Zherebets vorzustoßen.