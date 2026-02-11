Witaker nannte die drei Länder, die die meisten US-Waffen für die Ukraine erworben haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der US-Botschafter bei der NATO, Matthew Witaker, erklärte, dass Deutschland, die Niederlande und Norwegen die drei Länder seien, die im Rahmen des PURL-Programms die größte Menge an amerikanischen Waffen für die Ukraine erworben hätten.

Wie RBK Ukrajina berichtet, äußerte sich Witaker dazu während einer Online-Pressekonferenz mit Journalisten.

Er betonte, dass Deutschland, die Niederlande und Norwegen die aktivsten Käufer von US-Waffen für die Ukraine im Rahmen der PURL-Initiative seien, in deren Rahmen NATO-Länder amerikanische Waffen für die Verteidigungskräfte erwerben.

„Ich möchte den Fortschritt hervorheben, den wir in Bezug auf die Prioritätenliste der Bedürfnisse der Ukraine (PURL) erzielt haben. Die von Präsident Trump ins Leben gerufene PURL ermöglicht es Verbündeten und Partnern, amerikanische Waffen zu kaufen, um die Kampfkraft der Ukraine zu unterstützen… Ich möchte die drei führenden Länder der PURL hervorheben: Deutschland, die Niederlande und Norwegen“, erklärte der US-Botschafter bei der NATO.

Zusammenfassend betonte Matthew Whitaker, dass das PURL-Programm nicht nur die Verteidigung der Ukraine stärkt, sondern auch die Friedensbemühungen fördert, indem es Druck auf Moskau ausübt, um es an den Verhandlungstisch zu bringen und einen Dialog zu führen.

Unterstützung durch die USA und das PURL-Programm

Wir erinnern daran, dass Whitaker vor einer Woche erklärte, die USA würden der Ukraine so lange Angriffswaffen liefern, bis ein Friedensabkommen unterzeichnet sei.

„Solange es dauert, bis ein Friedensabkommen geschlossen ist, werden wir unsere Waffen an unsere NATO-Verbündeten verkaufen, die sie wiederum hauptsächlich an die Ukraine liefern werden“, sagte er.