Wolodin, der der Korruption im Ministerium für regionale Entwicklung verdächtigt wird, ist gegen Kaution freigelassen worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der unter Korruptionsverdacht stehende ehemalige Staatssekretär des Ministeriums für Gemeinden und Gebietsentwicklung, Wassyl Volodin, ist gegen Kaution freigelassen worden.

Dies wurde der Ukrajinska Prawda von Quellen mitgeteilt

„Einer der Verdächtigen im Fall der ehemaligen Beamten des Ministeriums für regionale Entwicklung wurde gegen Kaution in voller Höhe freigelassen, die durch die Entscheidung des Untersuchungsrichters des Hohen Anti-Korruptionsgerichts festgelegt wurde“, sagte Olesya Chemeris, Sprecherin des Hohen Anti-Korruptionsgerichts, gegenüber der Ukrajinska Prawda.

Eine Quelle bestätigte der Ukrajinska Prawda, dass die Kaution für Wassyl Volodin gezahlt wurde.

Um es kurz zu machen:

Die Spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft und das Nationale Anti-Korruptions-Büro erklärten, sie hätten ein Korruptionsgeschäft im Bausektor aufgedeckt, in das hochrangige Regierungsbeamte verwickelt waren und das dem Staat einen Schaden von mehr als 1 Milliarde Hrywnja verursacht haben könnte.

Am 12. und 13. Juni haben Ermittler des Nationalen Antikorruptionsbüros in Absprache mit der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft 5 Personen, darunter den ehemaligen Staatssekretär des Ministeriums für regionale Entwicklung Wassyl Volodin, wegen versuchten Amtsmissbrauchs, Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung in besonders großem Ausmaß verdächtigt.

Am 17. Juni wurde Volodin verhaftet. Er wurde für 60 Tage, bis zum 17. August, in Untersuchungshaft genommen, alternativ gegen eine Kaution in Höhe von 20 Millionen Hrywnja.