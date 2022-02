​ ​ ​

Morgen werde ich darüber bei Petrow Live reden, doch den Abonnenten des Telegram-Kanals gebe ich die exklusive Themenvorgabe bereits heute.

Themenvorgabe für Journalisten, Experten, Abgeordnete:

Ausländische Massenmedien diskutieren Szenarien der Eroberung Kiews durch russische Truppen und ukrainische Massenmedien verbreiten diese. Man zählt in wie vielen Tagen die Russen Kiew erreichen, wie viele Verteidiger Kiews sterben werden, wie viele Eroberer in Gefriertruhen nach Hause fahren.

All diese Texte und Berechnungen zielen auf Idioten ab.

Bevor man all das zählt, muss man eine einfache Frage beantworten: „Wozu?“

Die russischen Truppen rücken bis Kiew vor, um was zu erreichen?

Die russischen Truppen erobern Kiew, damit was passiert?

Wozu braucht Russland Kiew? Gibt es darauf eine Antwort?

Eventuell möchte es die unabhängige Kiewer Volksrepublik gründen?

Vielleicht den Präsidenten der Ukraine gefangen nehmen und für seine Freilassung ein Lösegeld fordern?

Möglicherweise Kiew zu einer russischen Stadt erklären und ein Gouvernement Kiew schaffen?

Womöglich die gesamte Ukraine erobern und allen russische Pässe geben?

Etwa (die Ukraine) für 300 Jahre tributpflichtig machen?

Brauchen die russischen Militärs etwa Wohnungen in Kiew?

Wurde vielleicht in Kiew Öl gefunden?

Gibt es etwa keine Antwort auf die Frage „Wozu?“

Weil es nichts gibt.

Ich begreife nicht, was für ein Hornochse man sein muss, um nicht nur darüber zu schreiben, sondern es sogar weiterzuverbreiten. Die Antworten auf all diese Fragen liegen auf der Hand. Russland braucht nichts davon. Wenn dem so wäre, hätten sie es 2014 schon versucht.

Ein primitives Schema: sie nahmen ein Stück Territorium, schufen Spannungen in einem anderen Stück und ein ewiges diplomatisches Problem, ok, stochern mir mal drin herum. Die gesamte Invasion wird höchstens 20 Kilometer tief in unser Territorium sowohl in Richtung Kiews als auch Donezks sein.

Daher lautet die Antwort auf die Frage „Russland erobert Kiew, damit was passiert?“ so: „Damit der dumme Leser das liest, den Link weiterverbreitet und darüber diskutiert! Und die dummen ukrainischen Massenmedien verbreiten es weiter, damit die Seitenaufrufe erhöhend!“

Ich danke für die Aufmerksamkeit.

6. Februar 2022 // Wladimir Petrow — PR-Manager, der aktuell für das Präsidentenbüro arbeitet

Quelle: Telegram