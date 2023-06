Die Zahl der überschwemmten Siedlungen am rechten Ufer des Dnjepr ist zurückgegangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Staatliche Katastrophenschutz der Ukraine hat über die Hochwassersituation in der Region Cherson am Samstagabend, 17. Juni, berichtet.

Der Wasserstand des Dnjepr am Posten Cherson geht allmählich zurück und liegt bei 0,94 m. Sechs Siedlungen (1.274 Häuser) am rechten Dnjepr-Ufer und 17 Siedlungen in den vorübergehend besetzten Gebieten sind noch immer überschwemmt. Seit Beginn der Arbeiten wurden mehr als 24 Tausend Tonnen Wasser aus 82 Häusern und Kellern abgepumpt (mehr als 107 Tausend Tonnen aus 413 Häusern und Kellern), 68 Motorpumpen wurden eingesetzt, 401 Tonnen Wasser und mehr als 36 Tausend 597 kg Lebensmittel und lebensnotwendige Güter an die Bürger geliefert“, heißt es in der Erklärung.

Das Ministerkabinett hat beschlossen, den Überschwemmungsopfern in den Regionen Cherson und Mykolajiw eine Bargeldhilfe zu zahlen.

