Der SES zeigte die Folgen eines weiteren Drohnenangriffs auf die regionale Militärverwaltung von Sumy (Foto)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 7. September hat das russische Militär erneut die regionale Militärverwaltung von Sumy angegriffen.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Staatlichen Notdienstes.

Heute Nachmittag haben russische Truppen erneut das Zentrum von Sumy mit einer Angriffsdrohne angegriffen. Nach Angaben von Rettungskräften hat die Druckwelle ein Verwaltungsgebäude beschädigt und einen Brand verursacht.

„Spezialisten des Staatlichen Rettungsdienstes haben das Feuer gelöscht“, so der Dienst.

Nach vorläufigen Informationen ist derzeit bekannt, dass 2 Erwachsene und 2 Kinder durch den feindlichen Angriff verletzt wurden.

Zuvor hatte der Leiter der Militärverwaltung der Region Sumy, Oleg Grigorov, betont, dass die Gefahr wiederholter Angriffe weiterhin besteht und die Einwohner der Stadt und der Region aufgefordert, die Warnungen vor Luftangriffen nicht zu ignorieren.

Angriff auf die Ukraine am 7. September