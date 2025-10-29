Russische Truppen haben den Energiesektor in der Region Odessa getroffen, es gibt ein Todesopfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es wurden Schäden an Einrichtungen der Energie- und Verkehrsinfrastruktur festgestellt. Leider gibt es ein Opfer, das die notwendige medizinische Versorgung erhalten hat.

Die Russen haben in der Nacht zum 29. Oktober die zivile Infrastruktur der Region Odessa angegriffen und dabei Schäden angerichtet, einige Verbraucher waren ohne Stromanschluss. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Odessa, Oleh Kiper, mit.

„Trotz der aktiven Arbeit der Luftabwehr wurden Schäden an der Energie- und Verkehrsinfrastruktur festgestellt. Leider gibt es eine verletzte Person, die medizinisch versorgt wurde“, sagte er.

Laut Kiper hat der feindliche Angriff zu einem Feuer geführt. Die Rettungskräfte haben es sofort gelöscht.

Energietechniker arbeiten bereits an der Wiederherstellung der Stromversorgung. An Objekten der kritischen Infrastruktur wird an Generatoren gearbeitet.

Wir werden daran erinnern, dass russische Truppen eine kritische Infrastruktureinrichtung im Zentrum von Tschernihiw angegriffen haben.