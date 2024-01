Im Zentrum von Berdjansk waren Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der vorübergehend besetzten Stadt Berdjansk in der Region Saporischschja waren Explosionen zu hören. Dies wurde am Samstag, den 13. Januar, am Morgen bekannt.

So gab es nach Angaben der GVA Berdjansk eine laute Explosion im Stadtzentrum.

„Wir erwarten gute Nachrichten von den Streitkräften der Ukraine“, heißt es in der Nachricht.

Der Bürgermeister von Melitopol, Iwan Fedorow, sprach seinerseits von mehreren Explosionen in Berdjansk.

„Die ganze Ukraine ist „alarmiert“, die besetzten Gebiete haben beschlossen, nicht hinterherzuhinken. Die Einwohner des Ferienortes berichteten von Explosionsgeräuschen, nach denen in mehreren Stadtteilen Rauch zu sehen war“, schrieb er.

Und der Berater des Bürgermeisters von Mariupol Petro Andrjuschtschenko sagte, dass die Explosionen im Bereich des Hafens von Berdjansk stattgefunden haben.

„Vielleicht die russische Luftabwehr. Schießt ein anderes Schiff mit unseren Raketen ab“, schlug er vor.

Wenig später berichtete Andrjuschtschenko von Explosionen auch in Mariupol selbst. In der Stadt wird die Arbeit der russischen Luftabwehr beobachtet.

Wir erinnern daran, dass die Russen in der Nacht zum 13. Januar einen weiteren massiven Raketenangriff auf die Ukraine durchgeführt haben. Zunächst wurden Raketen vom Typ Ch-101/555/55 von der Tu-95MS abgefeuert. Später wurde bekannt, dass in der Luft Kinschal-Raketen auftauchten. Die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte hat noch keine Daten über die Arbeit der Luftverteidigungseinheiten veröffentlicht.