Ein Zollbeamter aus Odessa wurde bei einer Bestechung erwischt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Gericht entschied sich für eine Maßnahme der Zurückhaltung in Form von Haft mit einer Kaution in Höhe von 787 Tausend Hrywnja.

Posadovitsa Odessa Zoll verlangte 270 Tausend Hrywnja an Bestechungsgeldern von Vertretern zweier Unternehmen. Die Frau wurde auf „heiß“ verhaftet, berichtet das Büro des Generalstaatsanwalts am Samstag, den 9. August.

„Die Verdächtige hat ihre offizielle Position ausgenutzt und von den Vertretern zweier Unternehmen mehr als 270 Tausend Hrywnja verlangt und erhalten. Im Gegenzug versprach sie, keine Maßnahmen zu ergreifen, um die Anhäufung von Bußgeldern für Verstöße gegen das Zollrecht zu maximieren“, heißt es in der Mitteilung.

Die Zollbeamtin wurde verhaftet. Sie wird wegen des Verdachts der Entgegennahme eines rechtswidrigen Vorteils in Verbindung mit Erpressung (Teil 3 des Artikels 368 des Strafgesetzbuches der Ukraine) angeklagt.

Zuvor war ein Steuerbeamter in Chmelnytschyna bei einer Bestechung erwischt worden. Er war für Steuerprüfungen von Einzelunternehmern zuständig und verlangte Geld, um die Höhe der Geldstrafen zu reduzieren.

Auch in Kiew wurden ein Beamter der KSCA und der Direktor des Marktes verhaftet, die 25 Tausend Dollar an Bestechungsgeldern für die „Erlaubnis“ des Unternehmers, den Eingang zu seinem Betrieb auszustatten, verlangten.

