Zweimal an einem Tag: Die Russische Föderation hat eine kritische Infrastruktureinrichtung in Tschernihiw angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Dies ist das zweite Mal, dass die Stadtbehörden einen russischen Angriff auf eine kritische Infrastruktureinrichtung im Stadtzentrum gemeldet haben.

Am Mittwoch, den 29. Oktober, griffen russische Truppen am Abend Tschernihiw an. Dies teilte der Pressedienst der Stadtverwaltung von Tschernihiw mit.

„Die Armee der Russischen Föderation hat erneut ein Objekt der kritischen Infrastruktur im Zentrum der Stadt angegriffen“, heißt es in der Meldung.

Derzeit sind die Informationen über die Folgen noch nicht geklärt.