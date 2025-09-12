Zypern ist an einer Zusammenarbeit mit der Ukraine im Verteidigungssektor interessiert: Details

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Zypern ist an einer Zusammenarbeit mit der Ukraine im Verteidigungsbereich interessiert. Dabei geht es insbesondere um den Kauf von Drohnen und die Analyse des Einsatzes von künstlicher Intelligenz.

Dies erklärte der Botschafter Zyperns in der Ukraine, Michalis Firilas, in einem Gespräch mit Journalisten auf die Frage eines Korrespondenten von RBK Ukrajina.

„Ich habe mich mit hohen Offizieren unserer Armee getroffen. Sie sind sehr an einem Dialog mit dem ukrainischen Militär auf verschiedenen Ebenen interessiert“, sagte Firilas.

Ihm zufolge geht es nicht nur um Drohnen, sondern auch um den Einsatz von künstlicher Intelligenz auf dem Schlachtfeld sowie um den asymmetrischen Charakter des Konflikts, d.h. das Verhältnis der Größe der ukrainischen Streitkräfte zu dem viel größeren Feind.

„Wir wollen also auf jeden Fall einen Dialog über dieses Thema führen. Wir wollen verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausloten“, fügte der zypriotische Botschafter in der Ukraine hinzu.

Die Ukraine entwickelt ihre eigenen Drohnen