Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Überreste des russischen Marschflugkörpers Ch-69 mit einem Sprengkopf wurden in einem Sonnenblumenfeld gefunden.

Landarbeiter in der Region Kiew haben die Überreste des russischen Marschflugkörpers Ch-69 mit einem Sprengkopf in einem Sonnenblumenfeld gefunden. Dies berichtete der Pressedienst des Staatlichen Katastrophenschutzes am Freitag, den 12. September.

Die Sappeure des Mobilen Rettungszentrums der schnellen Reaktion des staatlichen Notdienstes der Ukraine haben das gefährliche Objekt mit einem pyrotechnischen Gerät schweren Typs sichergestellt.

„Wir erinnern Sie daran: Wenn Sie ein verdächtiges Objekt bemerkt haben – melden Sie sich sofort unter der Nummer 101 und warten Sie auf die Ankunft von Spezialisten“, betonte der staatliche Rettungsdienst.

Wir erinnern daran, dass früher das Wrack der russischen Rakete mit einem Sprengkopf in einem der Felder des Bezirks Bila Zerkwa der Region Kiew gefunden wurde. Im April fanden Retter in Kiew die Überreste der Rakete in der Kamelbucht im Bezirk Obolonsky.